العريان: مصر اكتسحت النسخة الـ13 من دورة الألعاب الأفريقية بغانا

أعرب المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية عن رضاءه بنتائج البعثة المصرية في النسخة الـ 13 من دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في العاصمة الغانية أكرا، خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.

وتوجت مصر باللقب السابع في تاريخها بعد تصدر الفراعنة لجدول الميداليات بـ 192 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و47 ميدالية فضية و43 ميدالية برونزية بفارق كبير عن أقرب المنافسين، نيجيريا الثانية ب 47 ذهبية وجنوب إفريقيا الثالثة ب 32 ذهبية.

وقال العريان: “لقد شاركت مصر في دورة الألعاب الأفريقية بغانا ببعثة محدودة، حيث قررت اللجنة الأولمبية المصرية المشاركة في الدورة باللاعبين القادرين على حصد ميداليات وبالأخص الميداليات الذهبية”.

وأكد العريان أن البعثة المصرية حققت انجازًا كبيرًا في غانا واكتسحت ميداليات البطولة منذ انطلاقها دون اي منافسة، واستطاع الفراعنة تحطيم الرقم القياسي في عدد الميداليات الذهبية بالدورة بعد حصد 102 ذهبية في غانا مقابل 94 في المغرب 2019.

واستطرد الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أن مصر ستحطم جميع هذه الأرقام مرة آخرى في النسخة القادمة من دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها في مصر عام 2027، والتي تسلم علمها اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حفل الختام.

وأوضح العريان أن اللجنة الأولمبية المصرية ستقوم بتقييم جميع النتائج ومقارنتها بالنسخة الماضية لكل اتحاد على حدى ودراسة اسباب التطور أو التراجع لكل اتحاد.

وأضاف العريان أن مصر حطمت عدد الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية بغانا ببعثة صغيرةبدورة الألعاب الإفريقية وسنحطم جميع الأرقام مرة آخرى في النسخة المقبلة بمصر.

واختتم العريان تصريحاته مؤكدًا أن مصر ستظل صاحبة الريادة الأفريقية وذلك بدعم الدولة المصرية ممثلة في وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي يدعم الرياضة المصرية بشكل مستمر ماديًا ومعنويًا.