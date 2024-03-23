الصحف تبرز أداء الرئيس صلاة الجمعة بمسجد المشير فى ذكرى العاشر من رمضان

تصدر أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، اهتمامات الصحف، الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (في ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي).. ذكرت الصحيفة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى صلاة الجمعة في مسجد "المشير طنطاوي"، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث استمع الرئيس إلى خطبة تتحدث عن منزلة الشهداء عند ربهم.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس السيسي أدى الصلاة مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإضافة إلى وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية والأوقاف ومحافظ القاهرة، وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من ضباط الشرطة وقيادات وزارة الداخلية.

وتابعت: "أم الصلاة الدكتور الشحات السيد عزازي، بعد أن ألقى خطبة الجمعة، والذي أكد خلالها أن يوم العاشر من رمضان هو يوم من أيام الله نذكر فيه نصر الله سبحانه وتعالى لنا ولأمتنا التي استعانت بربها فكان الله لها معينا ونصيرا، مشيرًا إلى مضي حوالي نصف قرن هجري من الزمان على حرب العاشر من رمضان عندما أذن الله سبحانه وتعالى النصر لجنودنا خلال شهر رمضان المبارك".

إنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بجرجوب

وتحت عنوان (مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بجرجوب).. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن وزير النقل كامل الوزير، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتحالف إنفنتشر وشركة DOGUS التركية، وذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب.

وأضافت الصحيفة، أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة النقل لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجى لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.

وتابعت: "يستهدف المشروع زيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية وتعظيم دور مصر تجاه إفريقيا وكذا إنشاء ظهير لوجستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وأنشطة التخزين لكافة أنواع البضائع للاستغلال المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء وجذب الاستثمارات العالمية لكافة القطاعات الاقتصادية وإقامة مراكز سياحية عالمية، لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك الأنشطة وجلب سياحة الكروز وإنشاء مجتمع عمرانى متكامل ومطار خاص بالمدينة".

وفي (الجمهورية).. وتحت عنوان (الداخلية تحتفل بـ"عيد الأم" مع أهالي المناطق الحضارية الجديدة).. ذكرت الصحيفة، أن وزارة الداخلية شاركت شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة الاحتفال بعيد الأم، حيث انطلقوا مع وفد من الوزارة لتوزيع هدايا على الأمهات المسنات من أهالي المناطق الحضارية الجديدة، لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأم.

وأضافت الصحيفة، أن الوزارة حرصت أيضا على اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة إلى دور رعاية المسنات للاحتفال معهم بهذه المناسبة، سعيًا لغرس القيم الاجتماعية والإيجابية لديهم، استمرارا لدورها في بناء النشأ وتعليمهم معاني الوفاء والتقدير لدور الأم في بناء الأسرة والمجتمع.

وتابعت: "قد امتدت احتفالات الوزارة بعيد الأم إلى تنظيم احتفالية لأمهات شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة من المشاركين في مبادرة (جيل جديد) بمنتجع عين الحياة التابع للوزارة، بحضور عدد من الشخصيات العامة، وهو ما يأتي في إطار نجاحات المبادرة في بناء شخصية شباب وطلائع هذه المناطق وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم، وحيث يأتي الاحتفال بعيد الأم هذا العام تزامنًا مع شهر رمضان المبارك فقد سادت الأجواء الرمضانية على الاحتفال".

وتحت عنوان (بوروندي: نساند حقوق مصر المائية في ملف "سد النهضة").. ذكرت (الجهورية)، أن وزير خارجية بوروندي ألبرت شنجيرو، أكد- خلال لقائه سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندي السفيرة أميرة عبد الرحيم- مساندة بلاده لحقوق مصر ومصالحها المائية في ملف سد النهضة، وتفهم بوروندي الكامل لما تمثله قضية الأمن المائي من أولوية وجودية للشعب المصري.

وأضافت الصحيفة، أن السفيرة المصرية نوهت بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر وبوروندي، معربة عن تطلعها للعمل مع المسئولين البورونديين للتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتابعت الصحيفة: " أكدت السفيرة المصرية الاهتمام بالدعم المتبادل أمام المحافل الإقليمية والدولية، وبالتشاور والتعاون الدائم بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بشأن الدبلوماسية المائية، مستعرضة موقف مصر من قضية الأمن المائي".

بينما ذكرت صحيفة (الأهرام)- تحت عنوان (مصر تدين هجوما قرب موسكو.. وواشنطن: الحادث مروع)- أن جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأضافت الصحيفة، أن مصر أعربت- في بيان، عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة- حكومة وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وتابعت: "أكدت جمهورية مصر العربية، إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق".

وعالميًا وتحت عنوان (مجلس الأمن يفشل في تمرير مشروع قرار أمريكي حول غزة).. ذكرت (الأهرام)، أن مجلس الأمن الدولي، فشل أمس، في اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن غزة، حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد المشروع، الذي لم يتضمن في بنوده أي طلب لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع.

وأضافت الصحيفة، أن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكي، وصف نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنه "خداع أمريكي مألوف".

وتابعت: "أشار بوليانسكى إلى أن مشروع القرار أعطى الضوء الأخضر لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح".

وأشارت إلى أن مشروع القرار صوّت له 11 من أصل 15 عضوا فى مجلس الأمن، وتضمن مشروع القرار الأمريكي، الذى حال دون تمريره الفيتو الروسي الصيني، نصا يركز على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق هدنة من 6 أسابيع لقاء الإفراج عن رهائن لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في القطاع.