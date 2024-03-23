ناقد مغربى: فتحى عبدالوهاب "جوكر" قادر على لعب كل الألوان

مشيدًا بدوره في مسلسل الحشاشين، وصف الناقد المغربي فؤاد زويريق الفنان فتحي عبدالوهاب بـ"الجوكر" القادر على ارتداء كل الألوان.

اللعب على كل الحبال

ففي منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشاد الناقد المغربي فؤاد زويريق بـ مسلسل الحشاشين وصنّاعه من إخراج وسيناريو، وتصوير وإضاءة وكل العاملين في المسلسل، مشيدًا بأداء الفنان فتحي عبدالوهاب، والذي يقدم خلال المسلسل شخصية وزير السطان السلجوقي "نظام الملك الطوسي".

وقال "زويريق": وهناك أيضًا الرائع والكبير فتحي عبدالوهاب الحربائي أو الجوكر القادر على ارتداء كل الألوان واللعب على كل الحبال مهما كان طولها وسمكها، فهو يتماهى وينصهر داخل كل نوع من أنواع التشخيص مهما كانت صعوباته وتعقيداته وتشعباته، وها نحن نراه متقمصًا دور رجل دولة حقيقي، شخصية نظام الملك بما تشكله هذه الشخصية من كاريزما وسلطة مفعمة بالحكمة والمكر والثبات والنضج والوفاء.

وتابع: شخصية جامعة ومركبة أداها فتحي عبدالوهاب بعمق وتميز ملفتين، ولا يقف التشخيص القوي عند كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب فقط، بل العمل يزخر بممثلين آخرين استطاعوا أن يجعلوا من المسلسل حلبة مفتوحة للتنافس الجميل والممتع.

فتحي عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين

واختتم "زويريق" حديثه عن مسلسل الحشاشين: باختصار هذا العمل الدرامي هو في الأخير عمل فني ترفيهي، قد تتفق مع محتواه وقد تختلف، ويبقى لك الاختيار في مواصلة مشاهدته من عدمها أو البحث عما يروي عطشك، فالقنوات حاليًا تعج بمئات الأعمال الدرامية، شخصيًا أعتبره عملًا دراميًا محترفًا في كل عناصره، وترمومترا يظهر مستوى صناعة الدراما في مصر، أما من أراد الوقوف على الحقيقة التاريخية فسبل المعرفة متعددة ومتنوعة وحتمًا لا الدراما ولا السينما منها.

مصرع نظام الملك



موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13

وتعرض الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 على قنوات: قناة DMC، كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين من تأليف الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي اشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها "حسن الصباح"، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين "نظام الملك".

أبطال مسلسل الحشاشين



ويضم مسلسل الحشاشين باقة من نجوم الفن المصري على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبدالوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

منشور الناقد المغربي فؤاد زويريق