السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ناقد مغربى: فتحى عبدالوهاب "جوكر" قادر على لعب كل الألوان

فتحي عبدالوهاب في
فتحي عبدالوهاب في مسلسل الحشاشين

مشيدًا بدوره في مسلسل الحشاشين، وصف الناقد المغربي فؤاد زويريق الفنان فتحي عبدالوهاب بـ"الجوكر" القادر على ارتداء كل الألوان.

اللعب على كل الحبال

ففي منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشاد الناقد المغربي فؤاد زويريق بـ مسلسل الحشاشين وصنّاعه من إخراج وسيناريو، وتصوير وإضاءة وكل العاملين في المسلسل، مشيدًا بأداء الفنان فتحي عبدالوهاب، والذي يقدم خلال المسلسل شخصية وزير السطان السلجوقي "نظام الملك الطوسي".

وقال "زويريق": وهناك أيضًا الرائع والكبير فتحي عبدالوهاب الحربائي أو الجوكر القادر على ارتداء كل الألوان واللعب على كل الحبال مهما كان طولها وسمكها، فهو يتماهى وينصهر داخل كل نوع من أنواع التشخيص مهما كانت صعوباته وتعقيداته وتشعباته، وها نحن نراه متقمصًا دور رجل دولة حقيقي، شخصية نظام الملك بما تشكله هذه الشخصية من كاريزما وسلطة مفعمة بالحكمة والمكر والثبات والنضج والوفاء.

وتابع: شخصية جامعة ومركبة أداها فتحي عبدالوهاب بعمق وتميز ملفتين، ولا يقف التشخيص القوي عند كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب فقط، بل العمل يزخر بممثلين آخرين استطاعوا أن يجعلوا من المسلسل حلبة مفتوحة للتنافس الجميل والممتع.

فتحي عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين

واختتم "زويريق" حديثه عن مسلسل الحشاشين: باختصار هذا العمل الدرامي هو في الأخير عمل فني ترفيهي، قد تتفق مع محتواه وقد تختلف، ويبقى لك الاختيار في مواصلة مشاهدته من عدمها أو البحث عما يروي عطشك، فالقنوات حاليًا تعج بمئات الأعمال الدرامية، شخصيًا أعتبره عملًا دراميًا محترفًا في كل عناصره، وترمومترا يظهر مستوى صناعة الدراما في مصر، أما من أراد الوقوف على الحقيقة التاريخية فسبل المعرفة متعددة ومتنوعة وحتمًا لا الدراما ولا السينما منها.

مصرع نظام الملك


موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13

وتعرض الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 على قنوات: قناة DMC، كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين من تأليف الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي اشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها "حسن الصباح"، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين "نظام الملك".

أبطال مسلسل الحشاشين
 

ويضم مسلسل الحشاشين باقة من نجوم الفن المصري على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبدالوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

منشور الناقد المغربي فؤاد زويريق
منشور الناقد المغربي فؤاد زويريق
منشور الناقد المغربي فؤاد زويريق
منشور الناقد المغربي فؤاد زويريق
مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 13 مسلسل الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 مسلسل الحشاشين فتحي عبد الوهاب الفنان فتحي عبد الوهاب النجم فتحي عبد الوهاب أعمال الشركة المتحدة رمضان 2024 الحشاشين الأضخم إنتاجيا فى دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات شاهد مسلسل الحشاشين بث مباشر شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر شهر الفرحة أعمال الشركة المتحدة في رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. الصباح ينصح نجله: "احذر من الصاحب قبل العدو"

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. خطة "الصباح" لقتل صديقه الوزير نظام الملك

الأكثر قراءة

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل| روسيا تعتقل بعضًا من منفذى عملية موسكو الإرهابية وتكشف عن تحذير واشنطن

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

روسيا تكشف أعداد ضحاياها من الأطفال فى الهجوم الإرهابى عليها

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار فى قاعة للحفلات قرب موسكو إلى 62 شخصًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟