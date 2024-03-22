حبس المتهمين بسرقة المساكن بمنطقة القطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة المساكن بمنطقة القطامية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة القطامية لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترفا بارتكابهما عدد من وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تاجر خردة ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.