نتنياهو يؤكد على خطة الهجوم على رفح بعد اجتماعه مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين

سافر وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى إسرائيل والتقى برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، في إطار مسعى دبلوماسي مكثف للتوصل إلى “وقف إطلاق نار مستدام وفوري” في غزة وردع أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية.

بعد اللقاء، أكد نتنياهو علانية التزامه بتنفيذ هجوم – بدعم أمريكي أو بدونه.

وقال بلينكن إن هذا الهجوم من شأنه أن يخاطر “بمزيد من عزلة إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر”.

لا توجد طرق آمنة لإخلاء رفح قبل الهجوم المحتمل

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس للصحفيين إنها لا ترى طريقة آمنة للمدنيين لإخلاء رفح قبل الهجوم المحتمل.

قال هاريس: “لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الناس”. "هناك مليون ونصف مليون شخص من أصل 2.2 مليون نسمة يتواجدون الآن في تلك المنطقة - ودعونا نتذكر سبب وجودهم هناك، لأنه طُلب منهم الذهاب إلى هناك."

آخر التطورات والأوضاع في غزة

وفي سياق متصل، اقترحت الولايات المتحدة إصدار قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".

وقال محللون إن هذا يعد خروجا كبيرا عن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل خلال الحرب، حيث تضمن القرار عبارة لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدامها من قبل باعتبارها أبرز مدافع عن إسرائيل على المسرح العالمي.

ومع ذلك، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار.