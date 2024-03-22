حسام الدين مصطفى: هدفنا استضافة الأحداث البارالمبية العالمية

عبر الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية عن فخره بأداء لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبى خلال منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حتى 25 مارس الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية في تصريحات صحفية: "مشاركة 34 دولة في هذا الحدث الكبير دليل على قوة هذا البطولة في أول نسخة تستضيفها مصر".

وأضاف: "نسعى لاستضافة العديد من الأحداث البارالمبية الكبرى من أجل توفير التجارب الفنية القوية للاعبينا، وتأهيل أكبر عدد منهم لدورة الألعاب البارالمبية، بجانب المساهمة في تنشيط السياحة الرياضية".

وأوضح أن نجاح تنظيم البطولة نابع من الدعم الكامل الذي يتلقاه الأبطال البارالمبيبن من القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاهتمام الدائم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واختتم الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية تصريحاته قائلا: "فخر لنا أن نمتلك مدن سياحية يرغب السياح في زيارتها، ونستطيع من خلال بطولاتنا دعم السياحة، وهذا أقل واجب يمكن أن نقدمه لمصر".

وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ويشارك منتخب مصر البارالمبي بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموائيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

وتضم قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب.