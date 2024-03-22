"شئون البيئة": 271 مليون يورو لدعم الصناعة ضمن برنامج الصناعات الخضراء

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبوسنة، استكمال العمل على البنية التحتية الخاصة بمنظومة رصد الملوثات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي الذي يعد واحدا من أهم وأبرز مشروعات وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.

وأعلن أبوسنة، اليوم الجمعة، عن البدء في المرحلة الرابعة من المشروع تحت مسمى "برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI" إذ سيتم تخصيص حوالي 271 مليون يورو لتنمية الصناعة استمرارًا لدور وزارة البيئة في دعم الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات وحفاظًا على وجود المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث يعطي دفعة للصناعة الخضراء المستدامة ويؤكد عدم تعارض التنمية الصناعية مع البيئة.

وأوضح رئيس الجهاز أن ذلك يتم بالتعاون مع شركاء التنمية، وهم بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، وعدد من البنوك الأخرى، مشيرا إلى أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم في التلوث الصناعي كانت حافزًا للجهات المانحة للتفاوض حول البدء في تلك المرحلة الجديدة لاستكمال مسيرة النجاح.

مشروع التحكم فى التلوث الصناعى

وأشار إلى أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي بدأ بالتركيز على القطاع العام والآن صار نحو 90% من الدعم موجه للقطاع الخاص، وأن البرنامج يمثل نموذجًا فريدًا لأن القطاع الخاص هو من يتحمل القرض وليس الدولة.

ويقدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي الدعم الفني، بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة سواء قرض ميسر ومنحة 20% من قيمة المشروع، وتؤدي المنحة التي تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.