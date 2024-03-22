المعلم عبد ربه يدفن أحد صبيانه حيا فى الصحراء.. أهم احداث الحلقة 11 من مسلسل حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل حق عرب قيام المعلم عبد ربه بدفن أحد الأشخاص حيا في حفرة كبيرة في الصحراء.

وبرغم استنجاد ومحاولة استعطاف الضحية للمعلم عبد ربه، لكنه أصر على دفنه حيا قائلا: "أنت بتأجر عليا ناس تضرب عليا نار عشان تسرق الآثار، برغم إن حظرتك أن لو ظهرت أدامي تاني هقتلك وسبتك قبل كده عشان خاطر عيالك، وعبد ربه بيسامح مرة واحدة بس".

والضحية يرد: “الضيقة اللي خلتني أعمل كده قولت أسرق حتتين الآثار وأبعد بعيد وأعيش”.

أهم أحداث الحلقة العاشرة

وتواترت الأحداث بالحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي عمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

وكشف عملها المشبوه عن طريق أخيه علي الذي صرح له بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

ليذهب عرب السويركي لحنان الغرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.