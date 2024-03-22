رهام نصر احدى المكرمات فى يوم المرأة: تكريمى جاء لإثبات أننى قادرة على التغيير

قالت الدكتورة رهام نصر، لـ "الدستور " مفاجأة كبيرة عندما تم علمي منذ يومين بتكريمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لم أكن أدرك كم الفرحة التي شعرت بها والتقدير، خاصة وأن شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أعطاني فرصة وأصدر قرارا بتكليفي للعمل مديرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتٌوج مثل هذه الفرصة بالنسبة ليً، أن تكون المرأة المصرية ضمن مناصب قيادية ويتم إثبات أن الأزهر الشريف ليس حكر على الرجال.

وأضافت رهام نصر أن تكريمي كنتُ أتخيل أن لا استحقه في هذا التوقيت وواجب علي أن انتظر عامين أو ثلاثة لأثقل من خبراتي لاستحق هذا التكريم، ولكن كون يتم اختيار سيدة من الأزهر أي منصب ديني وليس اجتماعي أمر في غاية الاختلاف ويظهر مدى الثقة في عمل المرأة وقدرتها على التغيير والتأثير الإيجابي.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة رهام عبد الله سلامة نصر مديرة مركز الأزهر لمكافحة التطرف، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة أمس الخميس بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس.

وتعد الدكتورة رهام سلامة احدى القيادات النسائية العاملة في مجال مكافحة التطرف وإحلال السلام، لذلك تم تكريمها ضمن النماذج النسائية المشرفة، وهى مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، احدى القيادات النسائية، بمشيخة الأزهر، والدها الدكتور عبدالله سلامة كان عالما بالأزهر الشريف، وأستاذا في كلية أصول الدين وكان فنانا، تمكن من رسم كل صور علماء الأزهر الشريف، ومعلقة هذه الصور في قاعة الإمام محمد عبده، تمارس عملها كأستاذة للغة الأردية في كلية الدراسات الإنسانية لجامعة الأزهر، بجانب عملها في مرصد الأزهر.