الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

عاجل .. عودة تطبيق "إنستا باي" للعمل بشكل طبيعي بعد تعطله

إنستا باي
إنستا باي

أكدت مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي، عودة تطبيق “إنستا باي” للمدفوعات المالية الرقمي، للعمل بشكل طبيعي، منذ قليل.


واشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق المدفوعات “إنستا باي” من وجود  مشكلة في خدماته.

وعمل فريق متخصص علي حل مشكلة التطبيق في أقرب وقت، ويستقبل التطبيق آلاف المعاملات اليومية لتحويل الأموال وسداد الفواتير.

ويبلغ عدد مستخدمي “انستا باي” في مصر 6.5 مليون عميل وبلغت عدد المعاملات المنفذة على التطبيق نحو 400 مليون معاملة بإجمالي قيمة تُقدر بـ 700 مليار جنيه سنويا.

وقرر البنك المركزي في ديسمبر الماضي، تأجيل فرض رسوم على تطبيق إنستاباي إلى أجل غير مسمى، واصدر توجيهات للبنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي بتأجيل تحصيل رسوم على المعاملات إلى أجل غير مسمى.

ورفع قرار البنك المركزي قيمة المعاملة الواحدة على شبكة المدفوعات اللحظية تطبيق إنستا باي ليصبح 70 الف جنيه، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120الف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400 الف جنيه.

ويبلغ عدد البنوك المنضمة لـ تطبيق إنستاباي للمدفوعات اللحظية نحو 27 بنكًا حتى الآن، منها البنوك العشرة الأولى التي انضمت للشبكة وتشمل الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي، العربي، البنك العربي الأفريقي، القاهرة، المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية.

ويتمكن عملاء تطبيق إنستا باي للمدفوعات المالية الرقمي، من إجراء عملياتهم المالية بكل سهولة ويسر، بعد التمكن من إصلاح العطل المفاجئ الذي ضرب التطبيق منذ قليل.

ويعمل تطبيق إنستا باي بشكل طبيعي جزئيا، إذ يمكن الدخول على التطبيق وكتابة كلمة السر الخاصة بالتطبيق وأيضا كلمة سر الحساب البنكي، لكن لا يمكن الاستعلام عن الرصيد أو تحويل الأموال.

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