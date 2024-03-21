الخميس 21 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 11.. مصطفى شعبان يحصل على شحنة السمك من السويس

جريدة الدستور

استطاع النجم مصطفى شعبان، بطل مسلسل المعلم الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024، الحصول على السمك من ميناء السويس.

مسلسل المعلم الحلقة 11.. بداية مثيرة

وخلال الحلقات السابقة قرر شعبان السفر من أجل الحصول على شحنة سمك، وإعطائها للمعلم بشر كي يسدد توريده للمعلم شداد، الذي حجز على محل الأول وفرض عليه غرامة 2 مليون جنيه، ولكن كان رجال شداد يعرقلون حصول شعبان على السمك.

المعلم غريب يحل الأزمة

والتقى عبر الصدفة شعبان بأحد أصدقاء والده وهو المعلم غريب الذي قاله له: "مستحيل تعود لمصر وإيدك فاضية، أنا عندي مركبين في البحر لما يجوا خد السمك اللي فيهم أيا كان حجمه إيه، هو الشبك بينزل فاضي ويطلع مليان بالخير والبركة".

وجاءت مراكب المعلم غريب إلى المينا، وقرر أن يعطي السمك إلى مصطفى شعبان وقال له: “وأنا مش خايف من شداد إحنا بنرد من خير أبوك عليا وعلى الصيادين كلهم، كان بيقولي يا غريب أعمل الخير وأرميه البحر والسمك دا من خير أبوك في البحر، ويا بخت اللي الدنيا تديله فرصة يرد اللي عليه قبل ما يرحل”.

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك النجم مصطفى شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

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