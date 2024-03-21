أحمد فهمي: "شغلة الفن فيها مجاملات وشللية.. ونفسي آخد جايزة حلوة"

قال أحمد فهمي إن مهنة الفن فيها جزء قائم على الشليلة والعلاقات:"من وجهة نظري في حاجات في شغلنا مش على حسب المجهود ولما كنت بعزف أخذت جوائز كتير جدًا وكنت ببذل مجهود في شغلنا، لكن شغلة الفن فيها شللية ومجاملات".

وشدد فهمي، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، على أنه لا يخشى تصريحاته لانها الحقيقة:"مش خايف من التصريح لأنها حقيقة وبقول اللي أنا حاسة وانا مليش شلة وليا أصحاب بنشتغل مع بعض، لكن مليش شلة في الوسط الفني".

وتابع "ممكن اقعد سنة مشتغلش عشان مفيش حاجة عجبتني وكان في خطوات كنت حاسبها من فكرة المغني اللي بيمثل ودلوقتي بمثل عشان التمثيل مش عشان مغني وبعمل أدوار مركبة وفيها تمثيل تبين امكانياتي ونفسي أخذ جائزة في التمثيل ونفسي في جائزة مش من الجمهور بس لكن يكون من النقاد ومهرجانات".