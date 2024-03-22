الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

4 علاجات منزلية فعالة لعلاج آلام الأسنان

ألم الأسنان
ألم الأسنان

الألم المصاحب لألم الأسنان هو ألم لا يطاق على الإطلاق، ويكون تأثيره محسوسًا على الوجه والرأس. مهما كان السبب، يبحث الناس في الغالب عن علاجات منزلية للتخفيف من آلام الأسنان، ومن المثير للدهشة أن هناك بعض العلاجات المنزلية التي تعمل بشكل فعال ضد ألم الأسنان. 

شطف بالماء المالح

يعد الشطف بالمياه المالحة علاجًا منزليًا بسيطًا وفعالًا لتخفيف آلام الأسنان. 

يمتلك الملح خصائص طبيعية مضادة للجراثيم، مما يجعله فعالًا في تقليل الالتهاب وقتل البكتيريا في الفم. 

لتحضير غسول المياه المالحة، قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ. قم بالغرغرة بالمحلول في فمك لمدة 30 ثانية قبل بصقه. 

كرر هذه العملية عدة مرات في اليوم، خاصة بعد الوجبات أو قبل النوم، لتخفيف ألم الأسنان وتعزيز نظافة الفم.

زيت القرنفل

تم استخدام زيت القرنفل لعدة قرون كعلاج طبيعي لأوجاع الأسنان بسبب خصائصه المسكنة القوية والمضادة للميكروبات الأوجينول، وهو مركب موجود في زيت القرنفل، يعمل كمخدر موضعي، ويخدر المنطقة المصابة ويوفر تخفيفًا مؤقتًا للألم. لاستخدام زيت القرنفل لتخفيف آلام الأسنان، قم بنقع كرة قطنية أو مسحة ببضع قطرات من زيت القرنفل وضعها مباشرة على السن أو اللثة المصابة. بدلًا من ذلك، يمكنك تخفيف زيت القرنفل بزيت ناقل، مثل زيت الزيتون، قبل وضعه على المنطقة المصابة. كرر هذه العملية حسب الحاجة لتخفيف آلام الأسنان بشكل فعال.

 

الكمادات الباردة

يمكن أن تساعد الكمادات الباردة على تخدير المنطقة المحيطة بالأسنان المصابة، مما يقلل الالتهاب ويخفف الألم. وهو مفيد بشكل خاص لألم الأسنان الناجم عن الصدمة أو التورم. 

لعمل كمادة باردة، قم بلف بضعة مكعبات من الثلج أو كيس جل في منشفة رقيقة وضعها على الجزء الخارجي من خدك بالقرب من السن المؤلم. 

ضع الكمادة على المنطقة المصابة لمدة 10-15 دقيقة في كل مرة، مما يسمح لدرجة الحرارة الباردة بتخدير الألم وتقليل التورم. كرر هذه العملية كل بضع ساعات حسب الحاجة لإدارة ألم الأسنان بشكل فعال.

 

شرب الشاي بالنعناع

يحتوي شاي النعناع على المنثول، وهو مركب طبيعي معروف بخصائصه المبردة والتخديرية. 

يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الأسنان وتقليل الالتهاب عند استخدامه كغسول للفم أو تطبيقه موضعيًا.

لتحضير شاي النعناع لتخفيف آلام الأسنان، قم بنقع كيس شاي النعناع في الماء الساخن لعدة دقائق، ثم اتركه ليبرد إلى درجة حرارة مريحة. 

استخدمي الشاي المبرد كمضمضة للفم، ثم تمضمضي به حول فمك لمدة 30 ثانية قبل بصقه. بدلًا من ذلك، يمكنك وضع كيس شاي النعناع المبرد مباشرة على السن أو اللثة المصابة للحصول على راحة موضعية.

كرر هذه العملية عدة مرات يوميًا حسب الحاجة لتهدئة ألم الأسنان بشكل فعال.

آلام الآسنان شطف بالماء المالح زيت القرنفل الكمادات الباردة شرب الشاي بالنعناع

مواد متعلقة

تغيير قواعد تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان على مائدة اقتراحات النواب

استخدام غسول الفم وخيط الأسنان.. نصائح للحصول على لثة مثالية

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

قرار وزارى جديد من وزير التموين بخصوص رغيف الخبز

رد صادم من أمين الفتوى عن حكم النظر للمرأة بشهوة خلال نهار رمضان

عاجل.. رسميًا.. تحريك أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس