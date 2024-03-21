الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مكسرات لميس.. حكاية مسجد الإمام الشافعى

مسجد الإمام الشافعي
مسجد الإمام الشافعي

تناولت الدكتورة  لميس جابر، في حلقة اليوم من برنامجها الإذاعي “مكسرات لميس” المذاع عبر “راديو 9090” حكاية مسجد الإمام الشافعي.

حكاية الإمام الشافعي 

وذكرت لميس جابر، خلال الحلقة، أن الإمام الشافعي هو عالم العصر وناصر الحديث وإمام قريش، والإمام المجدد، وأحد أبرز أئمة أهل السنة والجماعة عبر التاريخ، وثالث الأئمة الأربعة وصاحب المذهب الشافعي فى الفقه الإسلامي.

وأضافت بأن الإمام الشافعي يعد مؤسس علم أصول الفقه، وهو أول من وضع كتابًا لأصول الفقه سماه "الرسالة" وله عدة مؤلفات أخرى، وهو أيضًا إمام فى علم التفسير وعلم الحديث، وعمل قاضيًا فعرف بالعدل والذكاء وكان شاعرًا واشتهر شعره بالحكمة، قائلة:" الإمام الشافعي هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، ويلتقي نسبه مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم في عبد مناف".

مساجد العالم الإسلامي 

وتابعت: "مسجد الإمام الشافعي يعد تحفة معمارية ومركزًا دينيًا مهمًا، ومن أهم المساجد في مصر والعالم الإسلامي، ويقع المسجد في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وينسب إلى الإمام الشافعي، أحد أئمة المذاهب الأربعة في الإسلام".

وأشار إلى أنه تم بناء المسجد في القرن الثالث الهجري، وتم توسيعه وترميمه عدة مرات على مر التاريخ.

لميس جابر مكسرات لميس راديو 9090 الإمام الشافعي

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