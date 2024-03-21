أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": عدة الأرملة والمطلقة تعبدية لأسباب يعلمها الله

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن عدة المرأة الأرملة والمطلقة لها أهمية كبيرة للغاية، ولا يجب التخلي عنها، وذلك لأن هذه العدة بمثابة استراحة جسدية ونفسية للمرأة، وعدة المرأة تعبدية لحكمة يعلمها الله، مشيرًا أن استبراء الرحم بعد الطلاق أو وفاة الزوج لا يغني عن انتظار المرأة انتهاء عدتها ثم الشروع في زيجة أخرى.

شروط العلة في القرآن

وأكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج “أبواب القرآن” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن شرط العلة ألاتعود على النص بالإبطال، والعلة في القرآن الكريم نصية أو استنباطية مثل العلة في تحريم الربا.

وأضاف في حديثه، أن العلة الاستنباطية تختلف من عالم لعالم ومن مفسر لآخر، والخطورة في هذا الأمر متمثلة في أن نقوم بالتعليل بعلل تعارض علل القرآن مثل منع آكل لحم الخنزير بعلة يأكل القاذورات، وهنا جعل الله الخنزير حرامًا لعلة تعبدية، أي أن المنع من أكل الخنزير محرم على كل مسلم ومسلمة دون نقاش في ذلك.

وأشار إلى أن الاختلاف في الإعراب يجعل هناك اختلافًا بين المفسرين للقرآن الكريم، معبرًا: “الاختلاف ضرورة عقلية، لغوية، ومجتمعية، ولهذا يُقال اختلاف الأئمة رحمة”.