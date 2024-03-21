قيادى بـ"مستقبل وطن": مصر حجر الزاوية للقضية الفلسطينية

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تؤكد محورية الدولة المصرية ودورها الاستراتيجي الرائد في ترسيخ السلام بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفا، أن مصر تملك مفاتيح حل الأزمات والقضايا والإقليمية، وانهاء الصراعات، وتقود معركة إعادة رسم مستقبل الشرق الأوسط بشكل يوفر الأمن والسلم والسلام للشعوب.

تمثل حجر الزاوية للقضية الفلسطينية

أشار عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، في بيان له، إلى أن الزيارة تؤكد أيضًا أن مصر تمثل حجر الزاوية للقضية الفلسطينية بدورها الوطني الرائد وجهودها الراسخة التي لا تتوقف لإنهاء الصراع والوصول لحل عادل وتسوية سياسية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح القيادي بمستقبل وطن أن المباحثات التي شهدها لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي تعزز المسار الذي تخوضه مصر؛ للتوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق وانهاء الصراع بشكل كامل.

وتابع عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن: "تقود مصر معركة وطنية غاية في النزاهة والشرف بالتصدي بكل قوة لوقف التمدد الإسرائيلي وفضح انتهاكاتهم واجرامهم في فلسطين عبر التاريخ، ومحاولة استدعاء المجتمع الدولي للتحرك والاستجابة للنداء الإنساني والتصدي للعمليات الاجرامية التي يقوم بها كيان الاحتلال".

من جانبه، حذر الرئيس السيسي، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والوفد المرافق له، من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

كما شدد الرئيس في هذا الصدد، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء.