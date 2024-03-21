أسامة الأزهري: انكبوا على أيدي أمهاتكم وقبلوها

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الأم هي رمز الحب والتضحية والعطاء اللامحدود.

نعمة صوت الأم في حياتنا

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، خلال تقديمه برنامج “ومن الحب حياة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الفيديو الذي تداوله الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشاب تلقى اتصال هاتفي من والدته أثناء مشاركتها في مسابقة طبخ مشهد في غاية الروعة، هذا الفيديو دليل على الحب العميق بين هذا الشاب وأمه، قائلًا:" أتمنى الوصول لهذا الشاب الذي بدا عليه الفرحة الطاغية بمجرد سماع صوت أمه".



وتابع:"لا أعرف اسم الشاب إيه، ولا أعرف موقعه، ولكن أنا احترم هذا الإنسان على فرحته الشديدة التي شعر فيها وقت سماع صوت أمه".

واستطرد:" عظموا شأن الأم، ووقروا الأم، انكبوا على أيدي أمهاتكم وقبلوها".