الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 19 طفلا في انقلاب "تروسيكل" بقرية عرب كريم في أسيوط

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 19 طفلا في حادث انقلاب "تروسيكل" كان يقلهم للعمل بإحدى المزارع بأسيوط، وتلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ بانقلاب "تروسيكل" يقل أطفالا، كانوا في طريقهم للعمل بإحدى المزارع بقرية عرب كريم التابعة لمركز ديروط.

تفاصيل المعاينة

وبالانتقال والمعاينة تبين صحة البلاغ وإصابة 19 طفلا، كانوا يستقلون مركبة "تروسيكل" تقلهم إلى إحدى المزارع للعمل فيها على طريق أبو كريم بمركز ديروط، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات ديروط ومستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وزارة الداخلية الامن النيابة حبس اسيوط إصابة 19 طفلا انقلاب تروسيكل

مواد متعلقة

مصرع ربة منزل وإصابة أخرى فى حادث أتوبيس بالشرقية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

الرئيس السيسى يوجّه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقىّ الأسرة وكبار السن

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

الرئيس السيسى ممازحًا مدبولى: "معيط مش موجود.. اتكلم براحتك"

الإعدام لعامل اختطف طفلا واعتدى عليه تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محوري

عبد الرحيم طايع

رمضان في غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة