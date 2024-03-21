إصابة 19 طفلا في انقلاب "تروسيكل" بقرية عرب كريم في أسيوط

أصيب 19 طفلا في حادث انقلاب "تروسيكل" كان يقلهم للعمل بإحدى المزارع بأسيوط، وتلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ بانقلاب "تروسيكل" يقل أطفالا، كانوا في طريقهم للعمل بإحدى المزارع بقرية عرب كريم التابعة لمركز ديروط.

تفاصيل المعاينة

وبالانتقال والمعاينة تبين صحة البلاغ وإصابة 19 طفلا، كانوا يستقلون مركبة "تروسيكل" تقلهم إلى إحدى المزارع للعمل فيها على طريق أبو كريم بمركز ديروط، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات ديروط ومستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.