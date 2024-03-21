مركز المناخ: ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، واستمراره مائلا للبرودة على السواحل الشمالية.

وأضاف فهيم، في بيانٍ له، أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الجدير بالذكر، أن اليوم ثاني أيام فصل الربيع والفترة "من 15/ 3 وحتى 15/ 6" هي أهم فترة في الموسم الزراعي، وهي المحدد لشكل الموسم كله، إما ربيع بارد مكمل لفصل الشتاء "ليطيل من موسم التزهير أو يؤخر العقد أو يربك موسم الفاكهة "، أو ربيع دافئ حار ينضم لفصل الصيف في عجلة من أمره "يتسبب في إنهاء موسم التزهير مبكرًا أو ظهور الأجيال الأولى من حشرات وأمراض الأجواء الدافئة الحارة".