الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مركز المناخ: ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

ارتفاع في درجات الحرارة
ارتفاع في درجات الحرارة

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، واستمراره مائلا للبرودة على السواحل الشمالية.

وأضاف فهيم، في بيانٍ له، أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الجدير بالذكر، أن اليوم ثاني أيام فصل الربيع والفترة "من 15/ 3 وحتى 15/ 6" هي أهم فترة في الموسم الزراعي، وهي المحدد لشكل الموسم كله، إما ربيع بارد مكمل لفصل الشتاء "ليطيل من موسم التزهير أو يؤخر العقد أو يربك موسم الفاكهة "، أو ربيع دافئ حار ينضم لفصل الصيف في عجلة من أمره "يتسبب في إنهاء موسم التزهير مبكرًا أو ظهور الأجيال الأولى من حشرات وأمراض الأجواء الدافئة الحارة".

محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاعا فى درجات الحرارة طقس مائل للحرارة شمال الصعيد

مواد متعلقة

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

أبرد شهور السنة.. "مناخ الزراعة" يعلن أهم النصائح خلال طوبة

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

الرئيس السيسى لـ هانى شاكر: "شكرًا جزيلًا وسعيد إنى أشوفك"

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسى يلبى أمنية إحدى الأمهات المثاليات على المسرح

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

الرئيس السيسى ممازحًا مدبولى: "معيط مش موجود.. اتكلم براحتك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محوري

عبد الرحيم طايع

رمضان في غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة