بطاقة 145 ألف م3.. وزير الإسكان يتفقد محطة مياه سرياقوس في الخانكة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمحطة تنقية مياه سرياقوس بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بطاقة تصميمية 145 ألف م3 يوميًا، وتخدم مناطق (القلج - الجبل الأصفر - منشية الجبل الأصفر - سرياقوس - عرب العيايدة - المنية - 23 يوليو - كفر حمزة - سندوة - المنايل)، ويرافقه مسئولو قطاع المرافق بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

تفاصيل جولة وزير الإسكان



وتجول وزير الإسكان ومرافقيه، بمختلف مكونات المحطة، لمتابعة سير العمل في مراحل التنقية، كما اطمأن على دورية سحب العينات من المحطة والمأخذ والشبكات، وفحصها بالمعمل الخاص بالمحطة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، موجهًا بضرورة الالتزام بأعمال الصيانة القياسية للحفاظ على المحطة، والاهتمام بالمظهر الخارجي للمحطة وأعمال تنسيق الموقع العام.

إشادة بمجهودات العاملين بمحطة تنقية مياه سرياقوس

وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بمجهودات العاملين بمحطة تنقية مياه سرياقوس، فى تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، والاستمرار في تطوير مستوى الأداء، من أجل تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وصل صباح اليوم، لمحافظة القليوبية، وذلك لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد عدد من محطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحي التى ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحيي التابع للوزارة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ويرافق وزير الإسكان في زيارته الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.