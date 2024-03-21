الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

يوم المياه العالمي 2024.. التاريخ والأهمية

يوم المياه العالمي
يوم المياه العالمي 2024

تلعب الموارد الطبيعية دورًا مهمًا للغاية في ضمان حصولنا على نمط حياة مستقر وصحي،  وتكمن أهمية المياه العذبة هي الأمثل لصحة جيدة حيث  تضمن المياه العذبة أن نبقى بصحة جيدة ولياقة وبحالة جيدة. 

ووفقًا لموقع hindustantimes مع ارتفاع عدد السكان، يتزايد استخدام المياه الجوفية، بينما يتناقص توافر المياه، نحن بحاجة إلى التكاتف والعمل معًا للحفاظ على المياه الجوفية لضمان عدم نفاد أحد أهم الموارد الطبيعية، فعندما نتعاون في مجال المياه، فإننا نحقق تأثيرًا إيجابيًا مضاعفًا - يتمثل في تعزيز التناغم وتحقيق الازدهار وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المشتركة.

فعلينا أن نعمل على إدراك أن المياه ليست مجرد مورد يمكن استخدامه والتنافس عليه - بل هي حق من حقوق الإنسان، متأصل في كل صغيرة وكبيرة من مناحي الحياة.

وبينما نستعد للاحتفال بيوم المياه العالمي لهذا العام، إليك بعض الأشياء التي يجب أن نتذكرها:

تاريخ:

يتم الاحتفال بيوم المياه العالمي في 22 مارس من كل عام. وهذا العام، يصادف هذا اليوم الخاص يوم الجمعة.

في عام 1993، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص يوم لزيادة الوعي حول الحفاظ على المياه العذبة وأهميتها في حياتنا، تم الاحتفال بيوم 22 مارس باعتباره يوم المياه العالمي.

دلالة:

يحتفل يوم المياه العالمي بالمياه ويلهم العمل لمعالجة أزمة المياه العالمية،  وينصب التركيز الأساسي ليوم المياه العالمي على دعم تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 6،  توفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030،  يعتبر احتفال الأمم المتحدة السنوي - الذي أقيم في 22 مارس - يركز على أهمية المياه العذبة، بتنسيق من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ويقوده واحد أو أكثر من أعضاء لجنة الأمم المتحدة للمياه والشركاء المكلفين بولاية ذات صلة، ويهدف اليوم إلى خلق محادثات ورفع مستوى الوعي حول أهمية توفير المياه.

للاحتفال بيوم المياه العالمي المتحدة السنوي - لجنة الأمم المتحدة المعنية ل أهمية توفير المياه حقوق الانسان

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