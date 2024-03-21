خيارات إفطار مغذية لمرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

يعد شهر رمضان من الأوقات التي تزدهر فيها أوقات الطهي احتفاء بالشهر الكريم، وبالنسبة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، من الضروري اختيار أطعمة الإفطار خلال شهر رمضان التي تعزز صحة القلب والرفاهية العامة، وهناك خيارات وفيرة لإعداد وجبات إفطار لذيذة ومغذية مصممة خصيصًا لأشخاص محددين.

من الضروري إعطاء الأولوية للأطعمة المغذية التي تدعم صحة القلب

يصر خبراء الصحة على أنه خلال شهر رمضان، من الضروري إعطاء الأولوية للأطعمة المغذية التي تدعم صحة القلب مع احترام التقاليد الروحية.

كشفت الدكتورة راجيشواري باندا، رئيس قسم التغذية، عن أنه من خلال دمج خيارات الإفطار الصحية والمغذية في وجباتك، يمكن للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب تغذية أجسادهم وأرواحهم أثناء هذا الشهر المبارك، وأوصت ببعض أطعمة الإفطار المغذية.

وصفات إفطار مصممة خصيصًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

1- شوربة العدس بالخضار:

العدس، وهو عنصر أساسي في المطبخ الهندي، غني بالبروتين والألياف بينما يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون. قم بإعداد طبق مريح عن طريق غلي العدس مع مجموعة متنوعة من الخضار مثل السبانخ والطماطم والجزر والفلفل الحلو، أضف التوابل الصحية للقلب مثل الكركم والكمون والكزبرة لمزيد من النكهة.

2- سمك مشوي مع صلصة النعناع:

تعتبر الأسماك مصدرًا خاليًا من البروتين ومليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب.

تُتبل شرائح السمك مثل السلمون أو البلطي بالثوم والزنجبيل وعصير الليمون، ثم تُشوى حتى تنضج، يُقدم الطبق مع صلصة النعناع المنعشة المصنوعة من أوراق النعناع الطازجة واللبن والقليل من عصير الليمون.

3. سلطة الحمص

الحمص، المعروف أيضًا باسم تشانا، هو من البقوليات متعددة الاستخدامات الغنية بالبروتين والألياف. اصنع طعامًا مغذيًا من خلال الجمع بين الحمص المسلوق مع مكعبات البصل والطماطم والخيار، يُزيّن بأوراق الكزبرة الطازجة وعصير الليمون للحصول على نكهة رائعة.

4. قلي الخضار مع الأرز البني:

تعتبر الخضار المقلية مع الحبوب الكاملة خيارًا صحيًا للإفطار. قم بقلي مجموعة متنوعة من الخضروات الملونة مثل الفلفل الحلو والقرنبيط والبازلاء مع الحد الأدنى من الزيت والتوابل. يقدم بجانب الأرز البني الجوزي للحصول على وجبة مرضية وغنية بالألياف.

5. أسياخ الدجاج التندوري:

دجاج تندوري، متبل بالزبادي والبهارات، هو طبق هندي شهير يمكن الاستمتاع به بطريقة صحية.

تُشوى قطع الدجاج في أسياخ وتُشوى حتى تتفحم وتصبح طرية، يُقدم الطبق بجانب ريتا الخيار المصنوعة من الزبادي قليل الدسم والخيار المبشور وبذور الكمون العطرية.

6. كاري الخضار المشكل مع روتي القمح الكامل:

قم بإعداد الكاري النباتي النابض بالحياة باستخدام مجموعة من الخضروات الموسمية ومزيج التوابل العطري.

اختر الحد الأدنى من الزيت والملح في عملية الطهي. استمتع بالكاري مع روتي القمح الكامل الذي يوفر الكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية.

7. سلطة الفواكه مع الزبادي:

انغمس في سلطة الفواكه المنعشة المكونة من الفواكه الموسمية مثل البطيخ والأناناس والعنب.

يقدم مع كمية من الزبادي قليل الدسم لمزيد من الكريمة والبروتين، يعد خيار الحلوى الخفيف والمرطب مثاليًا لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.