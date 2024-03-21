الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التايكوندو يضيف ميداليتين فى اليوم الرابع بدورة الألعاب الأفريقية

أبطال المنتخب المصري
أبطال المنتخب المصري للتايكوندو

يواصل أبطال المنتخب المصري للتايكوندو تحقيق المزيد من الميداليات في اليوم الرابع بالنسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

ونجح أبطال مصر من تحقيق ميداليتين بواقع ميدالية فضية وميدالية برونزية في اليوم الرابع.

توج البطل المصري سيف عيسى بالميدالية الفضية لوزن 80 كجم، بينما حصلت نادين عمرو على الميدالية البرونزية في وزن 62 كجم.

بذلك تتمكن البعثة المصرية للتايكوندو من رفع رصيدها إلى 10 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين و5 فضيات و3 برونزيات.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتضم قائمة المنتخب المصري للتايكوندو الأول للكروجي 12 لاعبا ولاعبة وهم: “معتز بالله عاصم وزن تحت 54 كجم، مصطفى أحمد وزن تحت 58 كجم، أحمد وائل نصار وزن تحت 68 كجم، رامي عيسى وزن تحت 74 كجم، سيف عيسى وزن تحت 80 كجم، أحمد سيد وزن تحت 87 كجم، وعبد الله عصام وزن فوق 87 كجم“.

بالإضافة إلى: “ليلى شريف عقيل وزن تحت 46 كجم، جنى خطاب وزن تحت 49 كجم، نادين عمرو وزن تحت 62 كجم، آية شحاتة وزن تحت 67 كجم، وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم“.

ويترأس بعثة المنتخب العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري، بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من: “الخبير الأجنبي بيجان بوجهانلو مديرًا فنيًا، والكابتن أسامة سيد مدربًا عامًا، والكابتن محمد مجدي مدربًا للمنتخب“.

منتخب التنس يضيف 5 ميداليات لمصر في دورة الألعاب الأفريقية

وحقق منتخب مصر للتنس 5 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وحصد منتخب التنس 3 ميداليات برونزية في منافسات الفردي، عن طريق كلا من محمد صفوت وميار شريف وساندرا سمير، عقب خسارة الثلاثي مواجهتهم في الدور نصف النهائي بالبطولة.

فيما تأهلت لميس الحسيني إلى نهائي فردي السيدات، بعد الفوز على ساندرا سمير، حيث ستواجه غدا لاعبة كينيا في المباراة النهائية.

وفي منافسات الزوجي وصل زوجي السيدات المكون من الثنائي ميرنا رفعت وساندرا سمير إلى المباراة النهائية.

بينما خسر الزوجي المكون من الثنائي محمد صفوت وفارس زكريا أمام الزوجي التونسي، ليحقق الفريق بالميدالية البرونزية.

وانسحبت ميار شريف من منافسات الزوجي في دورة الألعاب الأفريقية بعد شعورها بتجدد إصابتها في الظهر أثناء مباراة نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية لفردي السيدات والتي خسرتها أمام لاعبة كينيا، لينسحب الثنائي المصري من نصف النهائي ويكتفي بتحقيق الميدالية البرونزية. 

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