الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة متهم بالتحرش بالفتيات والسيدات بالنهضة للمحاكمة

التحرش
التحرش

أحالت نيابة السلام عاطلا للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات بمنطقة النهضة.

وكشفت التحريات الأمنية عن أن المتهم عاطل ومسجل يقوم بالتحرش بالفتيات والسيدات لفظيًا وجسديًا بمحيط منطقة النهضة.

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطل بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم تبين صحة البلاغ، وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة السلام التحريات الأمنية النهضة نيابة السلام التحرش

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