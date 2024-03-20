الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب التنس يضيف 5 ميداليات لمصر فى دورة الألعاب الإفريقية

منتخب مصر للتنس
منتخب مصر للتنس

حقق منتخب مصر للتنس 5 ميداليات في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وحصد منتخب التنس 3 ميداليات برونزية في منافسات الفردي، عن طريق كل من محمد صفوت وميار شريف وساندرا سمير، عقب خسارة الثلاثي مواجهتهم في الدور نصف النهائي بالبطولة، فيما تأهلت لميس الحسيني إلى نهائي فردي السيدات، بعد الفوز على ساندرا سمير، حيث ستواجه غدا لاعبة كينيا في المباراة النهائية.

وفي منافسات الزوجي وصل زوجي السيدات المكون من الثنائي ميرنا رفعت وساندرا سمير إلى المباراة النهائية.

بينما خسر الزوجي المكون من الثنائي محمد صفوت وفارس زكريا أمام الزوجي التونسي، ليحقق الفريق بالميدالية البرونزية.

وانسحبت ميار شريف من منافسات الزوجي في دورة الألعاب الأفريقية بعد شعورها بتجدد إصابتها في الظهر أثناء مباراة نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية لفردي السيدات والتي خسرتها أمام لاعبة كينيا، لينسحب الثنائي المصري من نصف النهائي ويكتفي بتحقيق الميدالية البرونزية.

ويترأس بعثة منتخب مصر للتنس أحمد عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس، ويقود منتخب مصر للتنس للسيدات علا أبوذكري، فيما يخوض منتخب مصر للرجال محمد صفوت.

ويضم منتخب مصر للتنس للرجال كلا من محمد صفوت، أكرم السلالي، فارس زكريا،  مايكل صبحي.

فيما يضم فريق السيدات كلا من ميار شريف، ساندرا سمير، لميس الحسين، ميرنا رفعت.

منتخب اليد يهزم بنين ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

نجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وتمكن منتخب اليد من التأهل على حساب نظيره بنين، في لقاء نصف النهائي بنتيجة 38/27.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 21/16.

وينتظر منتخب مصر في الدور النهائي، الفائز من لقاء الكونغو ونيجيريا في نصف النهائي الآخر والذي يقام بعد قليل.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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