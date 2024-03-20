سلاف فواخرجي تكشف كواليس فقدانها البصر لمدة ساعتين (فيديو)

كشفت الفنانة سلاف فواخرجي، كواليس تعرضها لحادث أدى إلى فقدانها البصر لمدة ساعتين، مشيرة إلى أنها كانت من التجارب السيئة التي مرت عليها في حياتها.

وأضافت "فواخرجي" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "وقع عليا الديكور بالإضاءة أثناء تصوير مسلسل عنبر 6، وبدأ ينزل دم بشكل مرعب من عيني".

وتابعت: "منذ حوالي 3 سنوات وحتى الآن إحساس الألم موجود، وفي اللحظة اللي وقع عليا الديكور كنت أصرخ بشدة وقولت أنا بطلت أشوف".

واستكملت: “حسيت بحالة سواد مفيش رؤية أبدًا والدم كان بينزل على الأرض، وكنت أردد عاوزة أشوف أولادي وكنت في حالة هيستيرية”.

واختتمت: "من أبشع التجارب اللي عشتها في حياتي فعلًا، والأثر باقي حتى هذه اللحظة".