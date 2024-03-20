الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سلاف فواخرجي تكشف كواليس فقدانها البصر لمدة ساعتين (فيديو)

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

كشفت الفنانة سلاف فواخرجي، كواليس تعرضها لحادث أدى إلى فقدانها البصر لمدة ساعتين، مشيرة إلى أنها كانت من التجارب السيئة التي مرت عليها في حياتها.

وأضافت "فواخرجي" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "وقع عليا الديكور بالإضاءة أثناء تصوير مسلسل عنبر 6، وبدأ ينزل دم بشكل مرعب من عيني".

وتابعت: "منذ حوالي 3 سنوات وحتى الآن إحساس الألم موجود، وفي اللحظة اللي وقع عليا الديكور كنت أصرخ بشدة وقولت أنا بطلت أشوف".

واستكملت: “حسيت بحالة سواد مفيش رؤية أبدًا والدم كان بينزل على الأرض، وكنت أردد عاوزة أشوف أولادي وكنت في حالة هيستيرية”.

واختتمت: "من أبشع التجارب اللي عشتها في حياتي فعلًا، والأثر باقي حتى هذه اللحظة".

سلاف فواخرجي الفنانة سلاف فواخرجي حبر سري برنامج حبر سري القاهرة والناس

مواد متعلقة

سلاف فواخرجى تفجر مفاجأة: "تعرضت مع أسرتى لمحاولة اغتيال" (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

كولر يطلب تقريرًا شاملًا عن 4 مرشحين لتدعيم دفاع الأهلى

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

شوبير يكشف سر الـ5 ملايين جنيه "لبيع" الخطيب فى انتخابات الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة