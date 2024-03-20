العدل جروب تنعى المونتيرة فى نهاية تتر الحلقة الـ10 من "عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024

في لفتة طيبة من صنّاع مسلسل "عتبات البهجة"، العدل جروب، الذي يعرض حاليًا عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نعوا الراحلة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، من خلال وضع صورة لها، بداية تتر الحلقة الـ10 من المسلسل الذي يلعب بطولته الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وكتبت شركة العدل الجروب: "تنعي شركة العدل جروب وأسرة مسلسل عتبات البهجة وفاة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها برحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان".

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 10

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 والربع بعد أذان المغرب.

وتعاد الحلقة الـ10 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ، DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل "عتبات البهجة"

تدور قصة مسلسل "عتبات البهجة" حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش، إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بُعد أولاده وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبوباشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عزالعرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

مسلسل "عتبات البهجة" من إنتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبوعميرة.

