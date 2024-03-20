الأربعاء 20 مارس 2024
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أبوعاصى فى "أبواب القرآن": "لا للتفسيرات المغلوطة عن المرأة"

محمد سالم أبوعاصي
محمد سالم أبوعاصي

أوضح الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، المفاهيم الخاطئة المتعلقة بمكانة المرأة في الإسلام والصورة السلبية التي يروج لها البعض.

وأكد الدكتور أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرآن الكريم يرفض الصور النمطية السلبية للمرأة، مشيرًا إلى أن كيد الشيطان يُعتبر ضعيفًا بالمقارنة مع قدرة الله، وأن ما يُشاع عن كيد المرأة يجب أن يُفهم في سياقه الصحيح، وهو المقارنة مع الرجل فقط وليس بالنسبة لله.

وأضاف أن الثقافة السائدة التي تصور المرأة على أنها شر مطلق هي نتاج تفسيرات خاطئة ومغلوطة منتشرة في العديد من الكتب وعلى ألسنة بعض المفسرين المحدثين والوعاظ.

وأشار إلى أن القرآن الكريم يتضمن ثلاثة أنواع من الأمور: ما يحكيه ويرفضه، وما يحكيه ويؤيده، وما يحكيه ولا يعلق عليه، مؤكدًا أهمية فهم النصوص القرآنية في سياقها الصحيح وعدم استخدامها لتأكيد الصور النمطية السلبية.

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