أبوعاصى لـ"أبواب القرآن": كيد المرأة لا يمكن مقارنته بكيد الشيطان

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن اللغة العربية والمعنى العام للآيات لا يدعمان الفكرة القائلة إن كيد الشيطان ضعيف مقارنةً بكيد المرأة.

وأشار أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن الشيطان، الذي يمتلك القدرة على الإغواء، لا يحتاج إلى اللجوء إلى الكيد لأنه قوي، بينما المرأة قد تلجأ إلى الكيد كوسيلة نظرًا لضعفها النسبي.

وفي تعليقه على الآية "وأكيد كيدًا"، بيّن الدكتور أبوعاصي أن كيد الله - إذا أخذنا اللفظ على ظاهره - يعني أن مكر الشيطان ومؤامراته لا يمكن أن تثبت أمام إرادة الله، مؤكدًا على عدم وجود مقارنة بين كيد الشيطان وكيد المرأة، وأضاف أن كيد المرأة قد يُعتبر عظيمًا في مقابل كيد الإنسان، لكن لا يمكن مقارنته بكيد الشيطان.