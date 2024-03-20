الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جنة هشام تكشف لـ"الإبداع فى مصر" كواليس مسلسل فراولة

الفنانة جنة هشام
الفنانة جنة هشام

قالت الفنانة الشابة جنة هشام: "بلعب دور ميرال في مسلسل فراولة، وسعيدة بمشاركتي في المسلسل، خاصة أنني على المستوى الشخصي أحب الفنانة القديرة نيللي كريم، وكنت أحلم بالمشاركة معها في عمل خاص بها".

شخصيات “فراولة”

وأكدت الفنانة جنة هشام، خلال لقائها مع الإعلامية سارة سراج، ببرنامج "الإبداع في مصر"، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: "ميرال شخصية مرفهة للغاية، وبتتعرض لناس كتيرة في الشغل، وهي مختلفة عن مديرتها في الشغل شيماء سيف، والشخصيات داخل المسلسل مختلفة بصورة كاملة".

وتابعت: "معظم مشاهدي مع شيماء سيف، وهي كوميديانة من الدرجة الأولى، شيماء سيف بترتجل كثير بصورة محترفة".

أحداث مسلسل “فراولة”

تدور أحداث مسلسل فراولة، حول فتاة فقيرة تدعى "فراولة"، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها من الفقر حيث نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، وتبدأ حياتها الجديد حيث تتمكن من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهور على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

مسلسل فراولة، يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن والكوميديا، ويأتي في مقدمتهم: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي"، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

جنة هشام دور ميرال مسلسل فراولة اكسترا نيوز الإبداع في مصر

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