الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس: استجبنا لمطالب الوسطاء فى مفاوضات الأسرى

حماس
حماس

ذكرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن رد إسرائيل على ورقة التفاوض كان سلبيًا تمامًا، مؤكدة الاستجابة لمطالب الوسطاء في مفاوضات الأسرى. 

وقال أسامة حمدان، المسئول الكبير في حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن الرد الإسرائيلي على أحدث مقترحات الحركة لوقف إطلاق النار في غزة كان سلبيًا بعد أن سلمه الوسطاء، بحسب رويترز.

وكان رئيس الموساد ديفيد بارنيا قد زار الدوحة في وقت سابق من الأسبوع لإجراء محادثات، وبقي ممثلو إسرائيل هناك من أجل مواصلة المفاوضات.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه "من الضروري" وقف القتال من أجل ضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، ويقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة المملكة العربية السعودية ومصر، مع زيارة مخطط لها. 

وتوقفت المحادثات في إسرائيل يوم الجمعة لبذل مزيد من الجهود من أجل وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى جدة من أجل المفاوضات بين إسرائيل وحماس، ومن المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الجمعة. 

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الجمعة، حسبما صرح مسئول إسرائيلي لشبكة CNN.

حماس إسرائيل الاستجابة مطالب مفاوضات الأسرى

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