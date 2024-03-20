الأربعاء 20 مارس 2024
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توك شو

ما معنى كلمة الحليم فى القرآن الكريم؟.. شيخ الأزهر يُجيب

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

قال فضيلة الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن كلمة الحليم مأخوذة من الحلم، وتعني عدم التسرع في العقوبة والتحلي بالتأني الشديد.

 

الله غفور حليم 

وأكد الدكتور أحمد الطيب، خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كلمة الحليم في القرآن الكريم تعني أن الله سبحانه وتعالى لا يتسرع في عقوبة البشر، لذلك ورد في الحديث الشريف "لا إله إلا الله الحليم الحكيم".

وأضاف في حديثه، أن الحليم اسم من أسماء الله الحسنى، والحلم يأتي معه الصبر، ولكنّ هناك اختلافًا في المعنى بين الحليم والصبور.

 

تفسير مفردات اللغة 

وأضاف في حديثه، أن هناك فرقًا بين حلم، وحُلم، حيث الحلم بكثر الحاء يقصد به التآني في اتخاذ القرار، بينما الحُلم بضم الحاء يقصد به الرؤية في المنام، قائلًا: "الشخص الحليم يُقال عليه حليم، بينما من يرى الحُلم في المنام نقول عليه حالمًا وليس حليمًا".

شيخ الأزهر أحمد الطيب دي ام سي الإمام الطيب

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