400 مليون قدم غاز يوميًا.. تفاصيل الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول

أكد حسام زكي، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، إن الشركة نجحت فى تحقيق معدلات إنتاج يومية خلال النصف الأول من العام المالى 2023 - 2024 تقدر بنحو 400 مليون قدم مكعب غاز و9300 برميل متكثفات والحفاظ على معدلات إنتاج حقل أتول في شمال دمياط، وتذليل التحديات لتحقيق المعدلات المقدرة لإنتاج الحقل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في ظل كفاءة التشغيل العالية لجميع الأصول البرية والبحرية.

اجتماع الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول

وأشار رئيس الفرعونية، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الشركة تخطط للإعداد لحفر بئر استكشافية للطبقات العميقة بحقل أتول خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تحليل البيانات الحديثة التى تم جمعها باستخدام أحدث التقنيات في مشروع جمع معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد، وهو ما يساعد على تقييم الفرص الاستكشافية لطبقات حقل أتول العميقة.

كما أكد انتهاء الدراسات الهندسية الأولية لمشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل هارمتان بالبحر المتوسط والإعداد لتنفيذ المشروع لحفر 3 آبار من خلال منصة بحرية لإنتاج 150 مليون قدم مكعب غاز و3300 برميل متكثفات يوميًا.

وفي مجال الاستدامة، قال حسام زكي إنه تم تركيب خلايا الطاقة الشمسية بالمبنى الرئيسي للشركة لترشيد استهلاك الطاقة وجارٍ الانتهاء من تنفيذها، كما تستمر في إطار مسئوليتها المجتمعية في تقديم التدريب العملي على الآلات والمعدات لنحو 72 طالبًا من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، كما واصلت أداءها المتميز في مجال السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة بتحقيق معدل غير مسبوق بلغ 31 ساعة عمل آمنة منذ عام 2015.

حضر اجتماع الجمعية العامة، المهندس علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه ود. مجدي جلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ونوابه، والمهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشئون الإنتاج، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد وسام، مدير عام شئون الغاز بالوزارة، إلى جانب مسئولي شركات إيني الإيطالية، وبريتش بتروليوم البريطانية، وشل العالمية في مصر.