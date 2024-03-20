الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 379 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 379 محضرًا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال يومين من الحملات التفتيشية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.


وأشار المحافظ، إلى أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين 201 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و178 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى، لافتًا أن الحملات أسفرت عن ضبط 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم، 7 طن أسمدة زراعية، 360 عبوة زيت طعام، 4،5 طن سمن نباتى، 10 طن أسمنت مجهولة المصدر وبدون مستندات.


هذا وقد أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن من أبرز المحاضر التي تم تحريرها  2 محضر جنح ضد أصحاب مخابز بأشمون والباجور لحيازتهم 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل مواد بناء بمركز قويسنا بحوزته 10 طن أسمنت مجهول المصدر وبدون مستندات، فيما تم تحرير محضرين جنح ضد  أصحاب محل أسمدة زراعية لحيازتهم كمية وقدرها 7 طن سماد زراعى مجهول المصدر، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن سلع غذائية لحيازته 4،5طن سمن نباتى مجهول المصدر.


وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وبصورة واضحة ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية، والتصدي لكافة أشكال أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

محافظة المنوفية حمله تفتيشيه خلال يومين قرارات رادعة ضد المخالفين والمحتكرين تحرير محاضر تموينية دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

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