"إسكان النواب": ذكرى العاشر من رمضان ملحمة خالدة أظهرت للعالم قوة وبسالة الجيش المصرى

هنأ النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل رجال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، قائلًا: ملحمة خالدة تُمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث.

وقال شكري، في بيانه اليوم، إن نصر العاشر من رمضان، سيبقى عيدًا لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة، وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات والأحلام والدفاع عن الوطن.

ولفت إلى أن نصر العاشر من رمضان ليس فقط مجرد حرب كبيرة انتصرت فيها مصر ودحرت الاحتلال وحررت سيناء، ولكنه تغيير استراتيجي هائل في المنطقة، أكد قوة مصر وقدرتها على الدفاع عن نفسها في مواجهة أي مخططات.

وشدد النائب، على أن نصر العاشر من رمضان، سيظل النصر المصري والعربي الأكبر في القرن العشرين ومسجل باسم مصر والقوات المسلحة المصرية ويحسب لأبطالها.

واختتم المهندس طارق شكري بيانه قائلًا إن الخمسين عامًا الماضية شهدت تقلبات عربية وإقليمية ضخمة، ولكن بقيت مصر وستبقى أمة كبيرة وعظيمة بفضل وحدة أبنائها، وقوة قيادتها السياسية وبسالة قواتها المسلحة والوحدة بين أبنائها.