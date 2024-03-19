موعد مؤتمر مباراة مصر ونيوزيلندا فى افتتاح بطولة عاصمة مصر

كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن موعد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر ونيوزيلندا فى افتتاح الدورة الودية االدولية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 مارس الجارى وحتى يوم 26 من الشهر الجارى، بمشاركة 4 منتخبات هى مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا .

ويقام المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الافتتاح بحضور كلا المديرين الفنييين للمنتخبين، غدآ الأربعاء الموافق 20 مارس بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءآ، وتم توفير وسيلة مواصلات للسادة الصحفيين والمصوريين من أمام مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، على ان يكون التحرك في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندى يوم الجمعة المقبل على ان يلتقى مع الفائز من المباراة الثانيةالتى تجمع تونس مع كرواتيا ، وذلك يوم 26 مارس الجارى فى حال تخطى عقبة نيوزيلندا وفى حال الخسارة سيلعب مع الخاسر يوم 25 من الشهر نفسه لتحديد صاحب المركز الثالث فى البطولة، وهو ما يعنى ضرورة الاستعدادا للمنتخبات الثلاث بمزيد من المعلومات .

ويخوض منتخب مصر تدريب وحيد بشكل يومى فى التاسعة والنصف مساءا وهو نفس موعد اقامة مباريات البطولة الودية على ملعبى استاد القاهرة والدفاع الجوى، على امل ان تخرج تلك البطولة بمظهر مشرف من حيث الحضور الجماهيرى الذى يضفى للمباريات أهمية خاصة ، فى ظل المساعى الكبيرة التى تبذل حاليا من أجل زيادة الجماهير فى المباريات على المستويين المحلى والدولى .

وتنتظر جماهير الكرة المصرية، مواعيد هذه المباريات بشغف شديد، لرؤية اللاعبين على أرض الواقع وكيفية تعامل العميد معهم، في ظل غياب قائد الفريق محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن البطولة ومعسكر الفراعنة الحالي لأجندة شهر مارس الدولية.