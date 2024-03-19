ناهد السباعى لـ"حبر سرى": "كلام الناس آخر همى.. وأهلى خط أحمر"

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها لا تخاف من أحاديث الجمهور، وتابعت: "بعمل اللي يرضيني.. كده كده الناس هتتكلم، وكلام الناس آخر همي".

التربية الفنية منذ الصغر

وأكدت الفنانة ناهد السباعي، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن ما كان يحزنها هو عدم تقبل والدتها لأي عمل فني لها، مشددة على أن كل وقت له شكله، ولكن والدتها تربت في أسرة فنية، ولذلك هي تتعامل مع الفن بهذا الأسلوب.

حب الأسرة والعائلة

وشددت ناهد السباعي، على أن أهلها وأسرتها بأكملها خط أحمر في حياتها، موضحة أنها لا تقبل أن يكون هناك أي هجوم على أسرتها.