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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين بحروق متفرقة إثر إلقاء شاب زجاجة مولوتوف على جيرانه فى بولاق

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة إصابة شخصين بحروق متفرقة إثر قيام شاب يُعاني من اضطرابات نفسية، بإلقاء زجاجة مولوتوف على جيرانه.

البداية كانت بورود إشارة الى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من المستشفى تفيد بوجود شخصين مصابين بحروق.

على الفور انتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين قيام يُعاني من مرض نفسي يُعرف بانفصام الشخصية شاب بإلقاء زجاجة مولوتوف عليهم وبسؤال المصابين أكدوا قيامه بالاعتداء عليهم اعتقادًا منه أنهم ينوون إيذاءه وأكد شقيق المتهم على حالته النفسية غير المستقرة وتاريخه الطويل من الاضطرابات.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

منطقة بولاق الدكرور محافظة الجيزة اصابة شخصين بحروق إلقاء زجاجة مولوتوف

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