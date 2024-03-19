الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة "زينة مطاوع" مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

زينة مطاوع
زينة مطاوع

كشف مصدر مقرب من الراحلة زينة مطاوع، في منتصف العشرينات من عمرها، ومونتيرة مسلسل عتبات البهجة، للفنان يحيي الفخراني، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والتي رحلت بعد صراع طويل مع المرض، عن التفاصيل الأخيرة من حياتها، وذلك بعدما أعلن الدكتور مدحت العدل خبر وفاتها.

وكشف المصدرالمقرب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة زينة مطاوع، حيث أكد أنها كانت مصابة بسرطان على جدار الرئة، والذي عاد إليها للمرة الثانية بعدما تعافت، حتى أنه أدخلها في الـ 3 أسابيع الأخيرة من حياتها في غيوبة.

 تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة المونتيرة زينة مطاوع 

وأكد المصدر أن المونتيرة زينة مطاوع، كان الجميع يشهد لها بالكفاءة والاجتهاد، حتى أنها بمجرد علمها بأن المرض عاد إليها، كانت تتمنى لآخر لحظة في حياتها أن تعمل لتستكمل علاجها، وتساعد أسرتها، متابعًا: “كانت محبوبة من الناس كلها والجميع يشهد لها بالكفاءة".

موعد ومكان عزاء المونتيرة الشابة زينة مطاوع

المعهد العالى للسينما ينعى زينة مطاوع مونتيرة "عتبات البهجة"

وفاة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخرانى

وخيّم الحزن على زملاءها خاصًة مما كانوا يعملون معها بسبب رحيل زميلتهم “زينة”، إلا أن الأمر الذي يهوّن عليهم هو دخولها الغيبوبة وعدم شعورها بأي آلام بسبب مرض السرطان التي كانت تعاني منه، داعين لها بالرحمة.

وتستقبل أسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، واجب العزاء، غدًا الأربعاء، بعد آذان العشاء داخل القاعة الكبرى بمسجد النور بالمعادي.

المعهد العالى للسينما ينعى زينة مطاوع مونتيرة "عتبات البهجة"

وكتبت الصفحة الرسمية للمعهد: "البقاء لله والدوام لله، بقلوب يمزقها الألم ينعى المعهد العالى للسينما، عميد المعهد أ.د. إيمان يونس ووكيل المعهد وأ. د أحمد فهمى وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والإداريين وجميع العاملين بالمعهد- ابنة المعهد العالي للسينما المونتيرة ا. زينة مطاوع، خريجة قسم المونتاج، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الراحلة زينة مطاوع المونتيرة زينة مطاوع تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة المونتيرة زينة مطاوع الأيام الأخيرة من حياة المونتيرة زينة مطاوع مونتيرة عتبات البهجة

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موعد ومكان عزاء المونتيرة الشابة زينة مطاوع

المعهد العالى للسينما ينعى زينة مطاوع مونتيرة "عتبات البهجة"

وفاة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخرانى

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