الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد ومكان عزاء المونتيرة الشابة زينة مطاوع

المونتيرة زينة مطاوع
المونتيرة زينة مطاوع

حددت أسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الإثنين، موعد ومكان إقامة العزاء.

موعد ومكان عزاء المونتير زينة مطاوع

وتستقبل أسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، واجب العزاء، غدًا الأربعاء، بعد آذان العشاء داخل القاعة الكبرى بمسجد النور بالمعادي.

وفاة المونتيرة زينة مطاوع 

وكانت قد توفيت المونتيرة زينة مطاوع، مساء أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض وأعلن الخبر الكاتب الكبير مدحت العدل، من خلال ستورى عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام قائلا: "إنا لله وإنا إليه رجعون أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازى والمواساه لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

آخر أعمال زينة مطاوع 

وكان آخر أعمال المونتير زينة مطاوع مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان الموسم الحالي، ويقوم ببطولته النجم الكبير يحيى الفخراني.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قنوات dmc

ويعرض مسلسل عتبات البهجة يوميا على مجموعة قنوات DMC في تمام الساعة 6:15  مساء، بينما تكون الإعادة في تمام5:00 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

فيما يعرض مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:00 مساء، والإعادة 2:00 صباحًا والإعادة الثانية 8:00 صباحًا، ويعرض باتلزامن على منصة watch it.

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