اقتصاديون: إعلان البنك الدولى تمويل مصر بـ6 مليارات دولار شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصرى

أشاد خبراء الاقتصاد والمستثمرون بإعلان البنك الدولي عن تمويل لمصر بقيمة 6 مليارات دولار، مؤكدين أن زيادة حجم العوائد الدولارية الاحتياطي النقدي الأجنبي ستعمل على عودة الاستقرار للاقتصاد المصري الذي تأثر بأزمة الدولار.

زيادة حجم العوائد الدولارية تعطي ثقة كبيرة للمستثمرين لضخ رءوس أموالهم في مصر

وأشاروا إلى الآثار الإيجابية الناتجة عن زيادة حجم العوائد الدولارية لمصر، بعد صفقة رأس الحكمة وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وحاليًا البنك الدولي يعطي ثقة كبيرة للمستثمرين من أجل ضخ رءوس أموالهم في مصر، وهو ما يعني توفير فرص عمل جديدة عبر الاستثمارات الأجنبية الجديدة.

تمويل البنك الدولي أداة مهمة يمكن استخدامها من قبل الحكومات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

من جانبه، قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن تمويل البنك الدولي هو أداة مهمة يمكن استخدامها من قبل الحكومات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها، وفي حالة مصر، يمكن أن يكون تمويل البنك الدولي ذات أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع المصري.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن لتمويل البنك الدولي توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة مقارنة بالمصادر الأخرى، مما يساعد على تقليل تكلفة التمويل للمشروعات الكبيرة، وبالتالي يمكن توجيه المزيد من العوائد الدولارية للاستثمار في مجالات أخرى تعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه يمكن أن يسهم تمويل البنك الدولي في تعزيز البنية التحتية في مصر، من خلال دعم مشروعات قومية ذات أهمية استراتيجية، على سبيل المثال، تمويل البنك الدولي يمكن أن يستخدم لتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة والصحة والتعليم، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي.

كريم عادل: زيادة العوائد الدولارية في تحسين قيمة العملة المحلية وتعزيز الاستقرار النقدي

فيما قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه قد يسهم تمويل البنك الدولي في تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر، مثل الزراعة والصناعة والسياحة. من خلال دعم هذه القطاعات.

وأشار إلى أنه تعتبر زيادة العوائد الدولارية أمرًا هامًا للدول كافة، ولكنه يكتسب أهمية خاصة للدول التي تعاني من عجز في الميزانية، وتعتمد بشكل كبير على العملات الأجنبية مثل مصر، تترتب على زيادة العوائد الدولارية آثار إيجابية متعددة على الاقتصاد المصري.

وأكد أنه تسهم زيادة العوائد الدولارية في تحسين قيمة العملة المحلية وتعزيز الاستقرار النقدي، حيث يمكن لزيادة العملات الأجنبية أن تساعد في تقليل الضغط على العملة المحلية وتعزيز سيولة العملة الصعبة في السوق، مما يؤدي إلى استقرار أسعار الصرف وتقليل التضخم.

مؤمن ياسين: تعزز فرص الاستثمار في البنية التحتية والصناعات المحلية

فيما قال المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن زيادة العوائد الدولارية تعزز فرص الاستثمار في البنية التحتية والصناعات المحلية، فبوجود مزيد من العملات الأجنبية، يمكن للحكومة والشركات الخاصة الاستثمار في مشاريع تنموية تعزز البنية التحتية في مصر وتعزز الصناعات المحلية، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.