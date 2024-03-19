إسلام الكتاتنى: حسن البنا كان يريد الخلافة.. واستخدم ذكاءه لتحقيق أهدافه

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية كان يتميز بذكاء لكن في غير محله؛ لتحقيق أهدافه التي لا تتسق لا مع مصلحة الدين ولا الأوطان.

وأضاف "الكتاتني" خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "حسن البنا أخذ العشرة سنوات الأولى من تأسيس الجماعة من أجل الانتشار، ثم انطلق منذ عام 38 إلى مرحلة أعلى".

وأشار إلى أن حسن البنا كان يريد أن يكون خليفة المسلمين ويقيم دولة الخلافة، متابعًا: "كان يرى في نفسه الزعامة ومع ذلك في كان يؤيد الملك فاروق خلال الفترة الأولى للجماعة".

وتابع: "كان يخالف رأي الجماهير والشارع المصري في سبيل أن يوالي الملك لأن مصلحته معه في ذلك الوقت".