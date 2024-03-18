الثلاثاء 19 مارس 2024
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متحدث "الوزراء": ضخ 300 ألف طن سكر الفترة المقبلة بالأسواق

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أشار إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية خاصة التي بها مكون دولاري.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "أسعار الزيت والمكرونة والفول والعدس شهدت انخفاضات لدى تجار الجملة، لكن رئيس الوزراء أكد أن المواطن لم يستشعر هذا الانخفاض".

وأكد أن استمرار التضخم بهذا الشكل يضر الجميع المواطن والمصنع والمنتج، متابعًا: "الحكومة أعلنت نظرًا لاستمرار الارتفاعات في أسعار السكر ووجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج، سيتم ضخ 300 ألف طن سكر وبالتالي الحكومة تتدخل لإتاحة المزيد من السكر ولو عن طريق التدخل في السوق".

السكر أزمة السكر الحكومة على مسئوليتي المستشار محمد الحمصاني

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