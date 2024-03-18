مسلسل المعلم الحلقة 8| "المعلم بشر" يُنازع الموت على فراشه.. هل يفارق الحياة؟

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8 بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، إذ ظهر المعلم "بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، وهو قعيد الفراش ويبكي وبجانبه ابنته "دهب" التي تقوم بدورها الفنانة هاجر أحمد، ويقول: "سامحيني يا أم دهب، اتجوزت عليكي وقهرتك في أخر أيامك.. بس والله النية كانت خير، مكنتش عايز أسيب بنتك في الدنيا لوحدها، قولت أجيب ليها أخ، علشان يسندها، بس ربك ليه تدابير، اللي جبناه علشان يسندنا هو اللي كسرنا"، لتقاطعه هاجر أحمد: "والنبي يابا ريح نفسك وقوم خد دوا الضغط بتاعك، وللا أقوم أجبلك الإسعاف"، ويرد المعلم بشر: "يا حبيبتي الدوا بتاع الزمن دا مبقاش يداوي.. انزلي هاتيلي عقد علشان أكتب ليكي المحل بيع وشرَ علشان محدش يشاركك فيه".

وتصاعدت الأحداث بطلب "دهب" لأبيها بأن تأتي له بسيارة الإسعاف حتى يُعالج بالمستشفى، وذلك بعدما اشتد عليه التعب، ليرد والدها (أحمد سليم): "لا أنا هموت هنا على فرشتي"، ثمَّ يُغمى عليه.

وتواصل الأحداث بعودة "منعم" شقيق "دهب" من مصحة الإدمان، حيثُ يذهب إلى البيت ويطلب من شقيقته المال، بدلًا من أن يفضح والده بالحارة، لترده "دهب" بقولها: "أبوك بيموت جوه.. من صباحية ربنا وهو بيكلم الميتين، علشان خاطري يا منعم، والنبي خليك جنبي وانا هديك اللي انت عاوزه".

ويحاول مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8 السفر للسويس، من أجل الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ المعلم بشر ومحله، بعدما حجز عليه المعلم شداد وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 8

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 8 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الثامنة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.