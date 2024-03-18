الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

متطوعو التحالف الوطنى: سعداء بمشاركتنا فى وصول المساعدات لمستحقيها

المبادرة
المبادرة

انتشر فريق المتطوعين بمؤسسة صناع الحياة ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي فى عدد من المناطق المحرومة؛ لتوزيع 1000 وجبة ساخنة ضمن مبادرة مطبخ الخير بمحافظة سوهاج.

وأعرب حسام أبوالفتوح أحد المتطوعين في عملية التوزيع، عن سعادته لمشاركته ضمن العديد من متطوعى التحالف الوطنى بالجمعيات المختلفة فى توزيع الوجبات على الأهالي، مؤكدا مشاركتهم فى المبادرة حتى نهاية الشهر الكريم.

وأضاف محمد ربيع متطوع بمؤسسة صناع الحياة، أن هناك فرحة كبيرة بين الشباب والأهالى أثناء قيام بهذا العمل، حيث توفير وجبة مناسبة للصائمين وفرحة المتطوعين بوصول الوجبات لمستحقيها.

واختتم محمود سعودي، أن مطبخ الخير بالمحافظة عبارة عن 8 مطابخ متفرقة بالمحافظة لإنتاج ألف وجبة ساخنة يوميا يتم توزيعها على أهالينا من المحتاجين والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة والأولى بالرعاية.

وأكدت آية أحمد، مسئول التواصل بالمؤسسة أنه خلال شهر رمضان تستهدف مؤسسة صناع الحياة مصر، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.

وأشارت آية إلى أن المؤسسة لم تكتف خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة الكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليون جنيه.

كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة، بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضًا.

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سوهاج التحالف الوطني احتفالية مؤسسة صناع الحياة مصر التخصصية الأسر الأولى بالرعاية محافظة

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