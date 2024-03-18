الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممشى أهل مصر: رحلة الليثى بين جمال النيل وقصص الكفاح فى "واحد من الناس"

واحد من الناس
واحد من الناس

في حلقة جديدة من برنامج "واحد من الناس"، قام الإعلامي عمرو الليثي بزيارة ممشى أهل مصر، الذي افتتح أبوابه في مارس 2022، ليستعرض معالمه الجمالية ويُسلط الضوء على دوره في تنشيط السياحة المصرية، مؤكدا أهمية الممشى كمقصد للفرح والترفيه، وكذلك كمحفز للجذب السياحي الذي يعود بالنفع على البلاد.

وفي لقاء مؤثر، التقى الليثي بسيدة تعمل في جمع الورق والكرتون من الشوارع، حيث شاركت قصتها مع الجمهور، مُعبرة عن شكرها لله ورضاها بقضائه، ومُشيرة إلى دعم أبنائها لها في مسيرتها، وتحدثت عن اللحظات الصعبة التي مرت بها، وخاصة فقدان ابنها في حادث مأساوي.

وفي ختام اللقاء، قدم الليثي للسيدة مبلغ 5 آلاف جنيه، في لفتة كريمة تعكس روح العطاء التي يتميز بها البرنامج، والتي استقبلتها السيدة بكل امتنان، مُعلقة على أن هذه الأموال ستساعدها في علاجها وعلاج زوجها.

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