الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عمرو الوردانى: السلام مع الله عمود المودة والرحمة والسكينة فى الحياة

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن النار في الآخرة محل الهجران، وليست محل للذين يحرصون على الود والوصل مع الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا.

الفوز بالجنة 

وأكد الدكتور عمرو الورداني، خلال تقديمه برنامج "ولا تعسروا" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن قطع الهجران يعني البشرى الكبيرة للفوز بالجنة في الآخرة، معبرًا: "من لم يقطع دواعي الهجران، لم يذق حلاوة الجنان".

وتابع: "معنى الهجران ليس متوقف على هجرة القرآن الكريم، وإنما قطع الهجران في استحضار أنك في حضرة مولاك على الدوام".

السلام مع الله 

واستطرد: "السلام مع الله هو أساس الراحة في حياة الإنسان، وعمود المودة والرحمة والسكينة في الحياة هو السلام مع الله".

اقرأ المزيد:ـ

عمرو الورداني: ادعوا الله في رمضان المبارك العتق من الهجران

 

عمرو الورداني: البعد عن الله والهجران في الدنيا جزء من نيران الآخرة

 

عمرو الورداني برنامج ولا تعسروا الأولى المصرية الدكتور عمرو الورداني السلام مع الله

الأكثر قراءة

عاجل.. بيراميدز يعقد جلسة سرية مع رمضان صبحى لإقناعه بتمديد عقده

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

بالحى الشعبى.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر" (صور)

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء