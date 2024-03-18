عمرو الوردانى: السلام مع الله عمود المودة والرحمة والسكينة فى الحياة

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن النار في الآخرة محل الهجران، وليست محل للذين يحرصون على الود والوصل مع الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا.

الفوز بالجنة

وأكد الدكتور عمرو الورداني، خلال تقديمه برنامج "ولا تعسروا" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن قطع الهجران يعني البشرى الكبيرة للفوز بالجنة في الآخرة، معبرًا: "من لم يقطع دواعي الهجران، لم يذق حلاوة الجنان".

وتابع: "معنى الهجران ليس متوقف على هجرة القرآن الكريم، وإنما قطع الهجران في استحضار أنك في حضرة مولاك على الدوام".

السلام مع الله

واستطرد: "السلام مع الله هو أساس الراحة في حياة الإنسان، وعمود المودة والرحمة والسكينة في الحياة هو السلام مع الله".

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