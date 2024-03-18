الإثنين 18 مارس 2024
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عمرو الورداني: البعد عن الله والهجران في الدنيا جزء من نيران الآخرة

عمرو الورداني
عمرو الورداني

قال الشيخ الدكتور عمرو الورداني، عالم من علماء الأزهر الشريف، وأمين الفتوي بدار الإفتاء،، إن السلام هو المعنى الكبير الذي يجعل المؤمن يخرج من شهر رمضان المبارك بميلاد جديد.

هجر الله 


وأكد الدكتور عمرو الورداني، خلال تقديمه برنامج " ولا تعسروا" المذاع عبر فضائية " الأولى المصرية"، أن سلام الوصل الودود، يُقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن البعد عن الله في الدنيا بمثابة قطع من نيران جهنم.

وأضاف في حديثه، أن الكثير منا يدعوا الله سبحانه وتعالى العتق من نار الآخرة، ولكن يوجد نار أخرى في الدنيا يجب أن ندعوا الله أن يجنبنا عنها وهي نار البعد عن الله سبحانه وتعالى.

الوصل مع الله 

وأشار إلى أن النبي صلى الله وعليه وسلم أكد أن نيران الدنيا جزء وإشارة للعبد عن نار الآخرة، معبرًا:" البعد عن الله والهجران شعبة من شعب النار، والوصل بالله شعبة من شعب الجنة".

 

عمرو الورداني الشيخ عمرو الورداني ولا تعسروا دي ام سي الأولى المصرية

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