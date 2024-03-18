عتبات البهجة الحلقة 8 بعد قليل على قناة DMC

يعيش الجمهور المصري والوطن العربي حالة من الإثارة والتشويق في انتظار عرض الحلقة الجديدة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، خاصة بعد أن شهدت الحلقة الماضية العديد من الأحداث المثيرة المشوقة.

عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة

وينتظر العديد من محبي ومتابعي الفنان يحيى الفخراني عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني والذي حقق نجاحا كبيرا منذ اليوم الأول من عرضه خلال شهر رمضان الكريم، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني بعد قليل على قناة DMC وهو العرض الاول للمسلسل في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب، فيما يأتي العرض الثاني من المسلسل في تمام الساعة 8 على قناة DMC Drama.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة لمعرفة مصير عمر والذي يقوم بدوره الفنان خالد الشباط، بعد ترك منزل جده بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني بعد حدوث مشاجرة حادة مع شقيقته جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت احمد أبو باشا والتطاول على جده.

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مواعيد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

القنوات الناقله للحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8،ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)