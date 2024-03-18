الإثنين 18 مارس 2024
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خالد الجندى: القرآن الكريم جاء من الله للنبى دون اجتهاد

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز العلمي للدراسات الإسلامية، إنه لا يوجد مجال للتأليف أو الاجتهاد في الوحي، ولهذا كل ما تلقاه النبي من سيدنا جبريل نقله النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية، كما جاء، ولهذا جاء في القرآن "قل هو الله أحد".

القرآن الكريم من عند الله 

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه لو كان القرآن الكريم من عند البشر لقال النبي "هو الله أحد" وليس "قل هو الله أحد".
وتابع:" أثبتت كلمة قل أن القرآن الكريم قيل للنبي ولم يقوله النبي، أي أن القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى، وتم نقله، كما جاء به سيدنا جبريل دون اجتهاد أو تحريف يذكر".

ضعف الإنسان 

واستطرد: الآية الكريمة “ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق” يُقصد بالعلق هنا نقطة الدماء التي لصقت في الرحم، وهذه النقطة الصغيرة نتاج ماء الرجل مع بويضة الأنثى".

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي القرآن من عند الله

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